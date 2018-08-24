В Бердске 38-летняя женщина пропала при загадочных обстоятельствах

СМИ сообщают, что 21 августа примерно в 10 часов утра жительница Бердска вышла из дома, находящегося по улице Советской, после чего таинственно исчезла. Пока ещё она не выходила на связь со своими родственниками. Представители правоохранительных органов отмечают, что жительница Бердска в день пропажи одета была в черные лосины, черную майку, красную клетчатую рубашку, одетую на выпуск, серый жилет – безрукавку, серые кроссовки Puma с белыми вставками. При этом на шее у женщины была повязка сине-оранжево-зеленой расцветки. Она с собой также взяла солнцезащитные очки розового цвета. Они имели пластиковую оправу.Всех, кто обладает информацией о местонахождении женщины, убедительно просят обратиться в отделение полиции либо сообщить данные по телефонам 02, а также 112. Об этом пишет пресса Бердска, которая ссылается на ГУ МВД РФ по Новосибирской области.