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Телезрители «Дома-2» уверены, что Ольга Орлова повторяет трюки Ольги Бузовой

Многочисленные телезрители скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» уверены, что Ольга Орлова копирует проделки Ольги Бузовой.

В последнее время преданные поклонники прославленной телестройки заметили, что у телеведущих-одиночек «Дома-2» стало модным заводить себе поклонников среди действующих участников. А началось все с хитрой Ольги Бузовой, которая не стала обговаривать свои планы с администрацией реалити и сумела повысить рейтинги телепроекта, а также некоторым героям, которые могли уже давным-давно уйти за ворота.

Телезрители «Дома-2» уверены, что Ольга Орлова повторяет трюки Ольги Бузовой

Отметим, что почти год Ольга Бузова продолжает активно вести игру с Романом Гриценко. Поющая телеведущая то и дело принимает ухаживания от молодого человека и заявляет, что верит в его искренние чувства, но при этом не дает надежду участнику даже на банальный поход в кинотеатр без операторов и видеокамер. По всей видимости, данная затея Бузовой очень понравилась и Ольге Орловой.

Нужно сказать, что Орловой довольно сложно было сначала обзавестись верным ухажером, так как поначалу на эту роль претендовал самый скандальных участник прославленного телепроекта «Дом-2» - Артем Сорока. Ведь в определенный момент молодой человек и вовсе принялся вовсю троллить Ольгу и саму идею служебного романа на съемочной площадке реалити.

Только после того, как Артем Сорока принялся строить отношения с Маргаритой Овсянниковой, Ольга Орлова решилась в очередной раз попробовать вернуться к сюжету о безнадежно влюбленном поклоннике. Теперь же телеведущая на эту роль подобрала невероятно стеснительного и безропотного участника «Дома-2» - Егора Черкасова.

Телезрители «Дома-2» уверены, что Ольга Орлова повторяет трюки Ольги Бузовой

Телезрители телепроекта давно заметили, что Ольга Орлова не из тех людей, которые из-за личных комплексов не готовы будут признать успех других. Поэтому телеведущая в первозданном виде решила взять идею своей коллеги по съемочной площадке, которую тут же принялась воплощать в жизнь.

Не так давно Ольга сходила на свидание с Егором Черкасовым в Периметре. Сейчас телеведущая продолжает активно принимать внимание молодого человека и даже позволяет участнику носить себя на руках. Однако публика уверена, что знаменитость хорошо понимает то, что совсем скоро все происходящее надоест телезрителу и именно поэтому решила привлечь в свои «отношения» третье лицо.

«Третьим лишним» оказался известный российский музыкант Николай Басков. Многие поклонники вспомнили Ольгу Бузову и Романа Гриценко, когда на пути участника встал знаменитый певец Филипп Киркоров.

Несколько часов назад в Сети появились свежие фотографии, на которых Ольга Орлова запечатлена в компании Николая Баскова. Знаменитости не просто балуются мороженным и мило беседуют, но и даже целуются. Стоит подчеркнуть, что артисты довольно скупо рассказывают общественности о своей личной жизни, зачастую звезды загадочно молчат, тем самым привлекая к своим личностям все больше внимания.

Телезрители «Дома-2» уверены, что Ольга Орлова повторяет трюки Ольги Бузовой

На данный момент телезрители «Дома-2» гадают, как же отреагирует Егор Черкасов на появления такого серьезного конкурента, как Николай Басков. Пока не понятно, будет ли интересно жителям Периметра обсудить поведение Ольги Орловой и ее двух ухажеров. Однако известно точно только одно – телеведущая просто так не позволит завоевать свое сердце, как в прочим об этом же говорит и Ольга Бузова.

 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:19
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