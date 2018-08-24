По мнению пользователей Instagram, Виктория Боня комплексует из-за коротких ног
Популярная экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня, по мнению хейтеров, снова выставила себя на посмешище. На этот раз в своем микроблоге девушка опубликовала снимок, на котором она запечатлена эффектно сидящей на диване, однако ее ноги выглядят очень неестественно.
Все дело в том, что, глядя на фотографию, создается впечатление, что теледива имеет очень длинные ноги, а ее рост явно превышает 2 метра, хотя на самом деле она не дотягивает и до 1,7 метра.
Поэтому недоброжелатели пришли к выводу, что Вика специально «вытянула» свои ноги, чтобы кадр получился эффектнее, но не заметила, как нелепо это стало смотреться.
По мнению пользователей Сети, Боня явно комплексует из-за своих коротких и полноватых ног, а потому удлиняет их в различных специальных программах, а также постоянно ходит на высоких каблуках, чтобы казаться выше и стройнее.
Напомним, что ранее Виктория Боня окончательно опозорилась как модельер, объявляя грандиозные скидки на свою одежду.
Все дело в том, что, глядя на фотографию, создается впечатление, что теледива имеет очень длинные ноги, а ее рост явно превышает 2 метра, хотя на самом деле она не дотягивает и до 1,7 метра.
Поэтому недоброжелатели пришли к выводу, что Вика специально «вытянула» свои ноги, чтобы кадр получился эффектнее, но не заметила, как нелепо это стало смотреться.
По мнению пользователей Сети, Боня явно комплексует из-за своих коротких и полноватых ног, а потому удлиняет их в различных специальных программах, а также постоянно ходит на высоких каблуках, чтобы казаться выше и стройнее.
Напомним, что ранее Виктория Боня окончательно опозорилась как модельер, объявляя грандиозные скидки на свою одежду.