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По мнению пользователей Instagram, Виктория Боня комплексует из-за коротких ног

Популярная экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня, по мнению хейтеров, снова выставила себя на посмешище. На этот раз в своем микроблоге девушка опубликовала снимок, на котором она запечатлена эффектно сидящей на диване, однако ее ноги выглядят очень неестественно.

Все дело в том, что, глядя на фотографию, создается впечатление, что теледива имеет очень длинные ноги, а ее рост явно превышает 2 метра, хотя на самом деле она не дотягивает и до 1,7 метра.

По мнению пользователей Instagram, Виктория Боня комплексует из-за коротких ног

Поэтому недоброжелатели пришли к выводу, что Вика специально «вытянула» свои ноги, чтобы кадр получился эффектнее, но не заметила, как нелепо это стало смотреться.

По мнению пользователей Сети, Боня явно комплексует из-за своих коротких и полноватых ног, а потому удлиняет их в различных специальных программах, а также постоянно ходит на высоких каблуках, чтобы казаться выше и стройнее.

По мнению пользователей Instagram, Виктория Боня комплексует из-за коротких ног

Напомним, что ранее Виктория Боня окончательно опозорилась как модельер, объявляя грандиозные скидки на свою одежду.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 11:13
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