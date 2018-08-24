Самый популярный в России iPhone SE заметно подешевел

Смартфон iPhone SE представили в марте 2016 года, он оснащён 2 ГБ оперативной памяти, 4-дюймовым экраном и процессором Аpple А9. Изначально младшая версия смартфона была продемонстрирована с 16 Гб памяти, а в 2017 году «яблочная» компания на замену ей выпустила 32-гигабайтную модификацию.Согласно информации, предоставленной ритейлерами, смартфон iPhone SE на российском рынке считается самым популярным гаджетом среди продукции компании Аpple. При этом в общем зачёте устройство занимает третье место, уступая первые две строчки Honor 9 Lite и Samsung J1.