Самый популярный в России iPhone SE заметно подешевел
Самый популярный на российском рынке смартфон iPhone SE стал стоить существенно дешевле. На старте продаж гаджет стоил 27 990 рублей, а сейчас его можно купить от 17 тысяч рублей.
Смартфон iPhone SE представили в марте 2016 года, он оснащён 2 ГБ оперативной памяти, 4-дюймовым экраном и процессором Аpple А9. Изначально младшая версия смартфона была продемонстрирована с 16 Гб памяти, а в 2017 году «яблочная» компания на замену ей выпустила 32-гигабайтную модификацию.
Согласно информации, предоставленной ритейлерами, смартфон iPhone SE на российском рынке считается самым популярным гаджетом среди продукции компании Аpple. При этом в общем зачёте устройство занимает третье место, уступая первые две строчки Honor 9 Lite и Samsung J1.
Смартфон iPhone SE представили в марте 2016 года, он оснащён 2 ГБ оперативной памяти, 4-дюймовым экраном и процессором Аpple А9. Изначально младшая версия смартфона была продемонстрирована с 16 Гб памяти, а в 2017 году «яблочная» компания на замену ей выпустила 32-гигабайтную модификацию.
Согласно информации, предоставленной ритейлерами, смартфон iPhone SE на российском рынке считается самым популярным гаджетом среди продукции компании Аpple. При этом в общем зачёте устройство занимает третье место, уступая первые две строчки Honor 9 Lite и Samsung J1.
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Добавил: Алина Сегодня, 13:52