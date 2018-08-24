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В одном из детских садов Петербурга четырехлетний ребенок упал с лестницы

В Санкт-Петербурге в детском саде №16 упала с лестницы четырехлетняя девочка. В состоянии средней тяжести ребенка доставили в городскую больницу. Подробности выясняет полиция.

В одном из детских садов Петербурга четырехлетний ребенок упал с лестницы


После осмотра и рентгена врачи установили у ребенка закрытый перелом костей нижней трети левого предплечья со смещением. Ребенок до сих пор находится в детской городской клинике под присмотром медиков. На данный момент точная причина травмирования девочки неизвестна, но под подозрением остается воспитательница, которая невнимательно следила за детьми.

Полиция выясняет подробности случившегося, вся администрация и воспитатели привлечены к ответственности за невнимательность, которая привела к получению серьезных травм четырехлетнего ребенка.

 
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Происшествия
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:43
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