В одном из детских садов Петербурга четырехлетний ребенок упал с лестницы
В Санкт-Петербурге в детском саде №16 упала с лестницы четырехлетняя девочка. В состоянии средней тяжести ребенка доставили в городскую больницу. Подробности выясняет полиция.
После осмотра и рентгена врачи установили у ребенка закрытый перелом костей нижней трети левого предплечья со смещением. Ребенок до сих пор находится в детской городской клинике под присмотром медиков. На данный момент точная причина травмирования девочки неизвестна, но под подозрением остается воспитательница, которая невнимательно следила за детьми.
Полиция выясняет подробности случившегося, вся администрация и воспитатели привлечены к ответственности за невнимательность, которая привела к получению серьезных травм четырехлетнего ребенка.
После осмотра и рентгена врачи установили у ребенка закрытый перелом костей нижней трети левого предплечья со смещением. Ребенок до сих пор находится в детской городской клинике под присмотром медиков. На данный момент точная причина травмирования девочки неизвестна, но под подозрением остается воспитательница, которая невнимательно следила за детьми.
Полиция выясняет подробности случившегося, вся администрация и воспитатели привлечены к ответственности за невнимательность, которая привела к получению серьезных травм четырехлетнего ребенка.
Происшествия
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:43