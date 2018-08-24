В Сети появилась полная информация об участниках шоу «Замуж за Бузову»

Однако уже сегодня в Сети появилась полная информация как минимум о 10 участниках, пришедших на съемки шоу, чтобы пробудить чувства популярной певицы и телеведущей.Так, если верить источнику, претендовать на руку и сердце Оли будут: 32-летний Веган со множественными татуировками на лице и теле, который зарабатывает себе на хлеб съемками в клипах; 23-летний Акбар Юсупов, работающий банкетным менеджером и арт-директором; 26-летний темнокожий продюсер Жан-Мишель Щербак; 31-летний Евгений Назаров, являющийся долларовым миллионером; 33-летний Денис Лебедев имеющий три высших образования и собственный сырный завод; 35-летний Сергей Зеленский, который является предпринимателем и работает организатором различных мероприятий; 33-летний актер Олег Назаров; 29 -летний Александр Гринев, занимающийся своим видео-продакшеном; 31-летний фитнес-инструктор Александр Сабанин, а также 38-летний Евгений Песенников.Стоит отметить, что в Сети также ходят слухи, что окончательный выбор Бузова сделала в пользу Дениса Лебедева, с которым она провела выходной в загородном клубе «Лачи» уже после того, как съемки шоу были завершены.