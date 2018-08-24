Тарзан в Instagram показал странный снимок обнаженного торса

Сергей Глушко в очередной раз зафиксировал высокий результат своих тренировок в спортзале. На данной публикации Тарзан максимально напрягает мышцы своего торса. Фотография в течение семнадцати часов собрала более 1,3 тысяч отметок «Мне нравится».Однако подписчики считают, что кадр вышел неестественным. Некоторые подумали, что это и вовсе восковая фигура стриптизера. Артист, как обычно, проигнорировал негативные сообщения подписчиков.