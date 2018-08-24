Вместо Motorola One Power выйдет версия Moto P30 Note

Пока отсутствует информация о ценовой политике устройства. В течение последних месяцев ходили слухи, что смартфон компании Motorola под номером XT1942-1 на рынке появится с именем Motorola One Power. Но теперь все поменялось, новый девайс получил название Moto P30 Note. Бренд недавно презентовал версию Motorola P30, которая по внешнему виду напоминает клон iPhone X. Увеличенный гаджет получит 6,2-дюймовый экран. Соотношение сторон в данном случае составит 19:9. Moto P30 Note осуществляет работу на базе однокристальной системы Snapdragon 636. В свою очередь чипсет будет работать в паре с ОЗУ на 3/4/6 Гб.Сдвоенную камеру наделят датчиками изображения на 16 Мп и 5 Мп. При этом фронтальная камера представлена 12-мегапиксельным сенсором. За автономность отвечает АКБ на 4 850 мАч.