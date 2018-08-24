Участница «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова просит помочь ее старшему сыну, страдающему диабетом

Звезда трех сезонов «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова, отдыхая в Турции, столкнулась с экстренной ситуацией. После того, как ее сын утопил жизненно важные датчики в воде, Кузнецовой пришлось искать в чужой стране «заменитель», которого хватит лишь на пару дней. В связи с этим она обратилась к своим подписчикам в Instagram, в частности, к москвичам, с просьбой привезти ей новый мониторинг и инсулиновую помпу.«Экстрасенс» уточнила, что новые датчики есть у ее мужа, который сейчас в Москве, он сможет передать их «попутчикам». Кузнецова готова встретить людей в аэропорту Анталии, чтобы забрать препараты. Тех, кто летит в эти дни в Анталию, звезда Битвы попросила отмечаться в комментариях под фото. Очень многие подписчики отозвались на просьбу и стали предлагать свои варианты перевозки препаратов для сына Кузнецовой.