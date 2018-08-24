Ольга Бузова не родит до тех пор, пока не встретит настоящего мужчину
Популярная российская певица и телеведущая Ольга Бузова на днях дала интервью, в котором рассказала о проекте «Замуж за Бузову», а также о своих мечтах, чувствах и надеждах.
К примеру, девушка объяснила, почему до сих пор не родила ребенка.
Так, по ее словам, для нее самое главное – это любить самой, а не только получать. Свой опыт она хочет потом передать наследнице или наследнику. Однако их не будет, пока Оля не встретит настоящего мужчину, от которого она хотела бы родить.
Напомним, что с тех пор, как ведущая реалити-шоу «Дом-2» и футболист Дмитрий Тарасов официально развелись прошло уже практически 2 года, но Оля так и не нашла себе достойной замены экс-мужу.
Сейчас она приняла решение стать главной героиней проекта «Замуж за Бузову», в котором 15 самых разных, уже состоявшихся в жизни, мужчин будут бороться за ее внимание и любовь.
Отметим, что все выпуски шоу уже отсняты и первый выпуск зрители смогут увидеть в это воскресенье на телеканале ТНТ.
К примеру, девушка объяснила, почему до сих пор не родила ребенка.
Так, по ее словам, для нее самое главное – это любить самой, а не только получать. Свой опыт она хочет потом передать наследнице или наследнику. Однако их не будет, пока Оля не встретит настоящего мужчину, от которого она хотела бы родить.
«Еще мне часто задают вопросы: «Оля, а когда дети?». Для того чтобы детей сделать, надо же мужчину найти», - признается Бузова.
Напомним, что с тех пор, как ведущая реалити-шоу «Дом-2» и футболист Дмитрий Тарасов официально развелись прошло уже практически 2 года, но Оля так и не нашла себе достойной замены экс-мужу.
Сейчас она приняла решение стать главной героиней проекта «Замуж за Бузову», в котором 15 самых разных, уже состоявшихся в жизни, мужчин будут бороться за ее внимание и любовь.
Отметим, что все выпуски шоу уже отсняты и первый выпуск зрители смогут увидеть в это воскресенье на телеканале ТНТ.