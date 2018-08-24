АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Причины пробуждения по ночам, когда стоит обратится к медикам
EUR 79.25 USD 68.53
Курс валют на 24.08.2018

Ольга Бузова не родит до тех пор, пока не встретит настоящего мужчину

Популярная российская певица и телеведущая Ольга Бузова на днях дала интервью, в котором рассказала о проекте «Замуж за Бузову», а также о своих мечтах, чувствах и надеждах.

К примеру, девушка объяснила, почему до сих пор не родила ребенка.

Ольга Бузова не родит до тех пор, пока не встретит настоящего мужчину

Так, по ее словам, для нее самое главное – это любить самой, а не только получать. Свой опыт она хочет потом передать наследнице или наследнику. Однако их не будет, пока Оля не встретит настоящего мужчину, от которого она хотела бы родить.

«Еще мне часто задают вопросы: «Оля, а когда дети?». Для того чтобы детей сделать, надо же мужчину найти», - признается Бузова.

Напомним, что с тех пор, как ведущая реалити-шоу «Дом-2» и футболист Дмитрий Тарасов официально развелись прошло уже практически 2 года, но Оля так и не нашла себе достойной замены экс-мужу.

Ольга Бузова не родит до тех пор, пока не встретит настоящего мужчину

Сейчас она приняла решение стать главной героиней проекта «Замуж за Бузову», в котором 15 самых разных, уже состоявшихся в жизни, мужчин будут бороться за ее внимание и любовь.

Отметим, что все выпуски шоу уже отсняты и первый выпуск зрители смогут увидеть в это воскресенье на телеканале ТНТ.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:59
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Кемерово из-за Renault трамваи возле
Телезрители «Дома-2» уверены, что Ольга Орлова
По мнению пользователей Instagram, Виктория Боня
В Новосибирске пассажиры маршрутного автобуса
Windows 95 выпустили в виде приложения для всех
Экс-солистка «ВИА Гра» Миша Романова впервые
В Сети появилась полная информация об участниках
Причины пробуждения по ночам, когда стоит
В Новосибирске легковой автомобиль перевернулся
С 1 сентября в РФ снизятся ввозные пошлины на
Ольга Бузова не родит до тех пор, пока не
Смартфоны Huawei Mate 10 получили обновление
В Сети появились снимки «экстремального»
На вечно голодных Олю Рапунцель и Диму Дмитренко
Супруг Ани Лорак переехал к любовнице
В ДТП в Алтайском крае пострадали 9 человек
Под Новосибирском найден труп мужчины на дороге в
Ученые назвали идеальный размер груди у женщин
Ирина Пинчук изменила Роману Гриценко с
Установлена причина крупного пожара в ТЦ "Зимняя
Учёные: Зуд в ногах может указывать на рак
В Аризоне мужчина заснял странную "дыру" в
В США женщина запечатлела на телефон фигуру
Исследователи выяснили, что детские фекалии могут
Ученые обнаружили скопление галактик, которые
Жительница Санкт-Петербурга рассказала в Сети как
Марихуана может состарить головной мозг человека
Ученые: Бессонная ночь отражается на весе и
Samsung Galaxy Note 9 обошёл по количеству
Samsung представил видео производства смартфона
Просмотреть все новости