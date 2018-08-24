Ольга Бузова не родит до тех пор, пока не встретит настоящего мужчину

«Еще мне часто задают вопросы: «Оля, а когда дети?». Для того чтобы детей сделать, надо же мужчину найти», - признается Бузова.

К примеру, девушка объяснила, почему до сих пор не родила ребенка.Так, по ее словам, для нее самое главное – это любить самой, а не только получать. Свой опыт она хочет потом передать наследнице или наследнику. Однако их не будет, пока Оля не встретит настоящего мужчину, от которого она хотела бы родить.Напомним, что с тех пор, как ведущая реалити-шоу «Дом-2» и футболист Дмитрий Тарасов официально развелись прошло уже практически 2 года, но Оля так и не нашла себе достойной замены экс-мужу.Сейчас она приняла решение стать главной героиней проекта «Замуж за Бузову», в котором 15 самых разных, уже состоявшихся в жизни, мужчин будут бороться за ее внимание и любовь.Отметим, что все выпуски шоу уже отсняты и первый выпуск зрители смогут увидеть в это воскресенье на телеканале ТНТ.