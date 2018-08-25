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Дочь Алены Хмельницкой растет копией своей знаменитой мамы

Актриса Алена Хмельницкая накануне в своем аккаунте Instagram поделилась фотографией своей восьмилетней дочки Ксении. Большинство поклонников заметили поразительное сходство дочери и мамы.

Дочь Алены Хмельницкой растет копией своей знаменитой мамы


На фото девочка предстала в гриме, выполненном Аква-красками. Пост знаменитости за двенадцать часов сумел собрать более 2 тысяч одобрительных лайков и около 60 комментариев. Подписчикам очень понравился образ малышки. Некоторые фанаты сказали, что дочь актрисы похожа на Аватара, лесную фею, амазонку и морскую диву.

Дочь Алены Хмельницкой растет копией своей знаменитой мамы


Один из поклонников, находясь под впечатлением снимка, заявил, что это жительница будущего. По его мнению, такие люди будут летать, общаться мыслями и взглядами, все вокруг будет красочно, ярко.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:30
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