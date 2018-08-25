Дочь Алены Хмельницкой растет копией своей знаменитой мамы

На фото девочка предстала в гриме, выполненном Аква-красками. Пост знаменитости за двенадцать часов сумел собрать более 2 тысяч одобрительных лайков и около 60 комментариев. Подписчикам очень понравился образ малышки. Некоторые фанаты сказали, что дочь актрисы похожа на Аватара, лесную фею, амазонку и морскую диву.Один из поклонников, находясь под впечатлением снимка, заявил, что это жительница будущего. По его мнению, такие люди будут летать, общаться мыслями и взглядами, все вокруг будет красочно, ярко.