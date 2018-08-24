В Кемерово из-за Renault трамваи возле автовокзала стали в пробку

На трамвайных путях оказалась иномарка, нарушив движение общественного транспорта. Очевидцы в соцсетях сообщают, что все пассажиры трамваев вынуждены выходить у автовокзала, а также пересаживаться в прочий транспорт. Информация о пострадавших во время ДТП пока отсутствует. В настоящее время транспортное средство вытаскивают с рельсов.Специалисты предварительно установили, что легковое авто оказалось в данном положении вследствие того, что водителю за рулем Renault стало внезапно плохо. Очевидцы отмечают, что за рулём автомобиля находился мужчина.