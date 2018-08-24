На вечно голодных Олю Рапунцель и Диму Дмитренко хейтеры сняли очень правдоподобную пародию
Многие подписчики участников телепроекта «Дом-2» Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко прекрасно помнят, как находясь в декрете, они буквально не выходили из ресторанов.
Вместо того, чтобы проводить побольше времени на свежем воздухе, что пошло бы на пользу не только им, но и их новорожденной дочери, парочка проводила по несколько часов в день в различных заведения, устраивая себе фотосессии и «праздник живота».
Сама Оля даже не скрывала, что, будучи в отпуске, практически разучилась готовить, ведь не может устоять перед вкусной ресторанной едой.
С тех пор прошло уже несколько месяцев, супруги вернулись на Поляну, где обязанности по приготовлению еды взяла на себя мама сестер Рапунцель – Татьяна Владимировна.
А недавно молодые родители побывали на свадьбе у Виктора Литвинова и Татьяны Мусульбес. Как оказалось, самой приятной частью для них стала все та же еда. Пока другие приглашенные гости веселились и фотографировались с молодоженами, Оля успела показать фанатам сервировку стола и без тени смущения призналась, что очень проголодалась и с нетерпением ждет того момента, когда они с Димой смогут поесть.
В итоге короткий ролик из Stories девушки не оставил равнодушным никого. А один из хейтеров супругов даже записал пародию, в которой от души над ними посмеялся.
Вместо того, чтобы проводить побольше времени на свежем воздухе, что пошло бы на пользу не только им, но и их новорожденной дочери, парочка проводила по несколько часов в день в различных заведения, устраивая себе фотосессии и «праздник живота».
Сама Оля даже не скрывала, что, будучи в отпуске, практически разучилась готовить, ведь не может устоять перед вкусной ресторанной едой.
С тех пор прошло уже несколько месяцев, супруги вернулись на Поляну, где обязанности по приготовлению еды взяла на себя мама сестер Рапунцель – Татьяна Владимировна.
А недавно молодые родители побывали на свадьбе у Виктора Литвинова и Татьяны Мусульбес. Как оказалось, самой приятной частью для них стала все та же еда. Пока другие приглашенные гости веселились и фотографировались с молодоженами, Оля успела показать фанатам сервировку стола и без тени смущения призналась, что очень проголодалась и с нетерпением ждет того момента, когда они с Димой смогут поесть.
В итоге короткий ролик из Stories девушки не оставил равнодушным никого. А один из хейтеров супругов даже записал пародию, в которой от души над ними посмеялся.