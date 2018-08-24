На вечно голодных Олю Рапунцель и Диму Дмитренко хейтеры сняли очень правдоподобную пародию

Вместо того, чтобы проводить побольше времени на свежем воздухе, что пошло бы на пользу не только им, но и их новорожденной дочери, парочка проводила по несколько часов в день в различных заведения, устраивая себе фотосессии и «праздник живота».Сама Оля даже не скрывала, что, будучи в отпуске, практически разучилась готовить, ведь не может устоять перед вкусной ресторанной едой.С тех пор прошло уже несколько месяцев, супруги вернулись на Поляну, где обязанности по приготовлению еды взяла на себя мама сестер Рапунцель – Татьяна Владимировна.А недавно молодые родители побывали на свадьбе у Виктора Литвинова и Татьяны Мусульбес. Как оказалось, самой приятной частью для них стала все та же еда. Пока другие приглашенные гости веселились и фотографировались с молодоженами, Оля успела показать фанатам сервировку стола и без тени смущения призналась, что очень проголодалась и с нетерпением ждет того момента, когда они с Димой смогут поесть.В итоге короткий ролик из Stories девушки не оставил равнодушным никого. А один из хейтеров супругов даже записал пародию, в которой от души над ними посмеялся.