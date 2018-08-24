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На вечно голодных Олю Рапунцель и Диму Дмитренко хейтеры сняли очень правдоподобную пародию

Многие подписчики участников телепроекта «Дом-2» Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко прекрасно помнят, как находясь в декрете, они буквально не выходили из ресторанов.

Вместо того, чтобы проводить побольше времени на свежем воздухе, что пошло бы на пользу не только им, но и их новорожденной дочери, парочка проводила по несколько часов в день в различных заведения, устраивая себе фотосессии и «праздник живота».

На вечно голодных Олю Рапунцель и Диму Дмитренко хейтеры сняли очень правдоподобную пародию

Сама Оля даже не скрывала, что, будучи в отпуске, практически разучилась готовить, ведь не может устоять перед вкусной ресторанной едой.

С тех пор прошло уже несколько месяцев, супруги вернулись на Поляну, где обязанности по приготовлению еды взяла на себя мама сестер Рапунцель – Татьяна Владимировна.

На вечно голодных Олю Рапунцель и Диму Дмитренко хейтеры сняли очень правдоподобную пародию

А недавно молодые родители побывали на свадьбе у Виктора Литвинова и Татьяны Мусульбес. Как оказалось, самой приятной частью для них стала все та же еда. Пока другие приглашенные гости веселились и фотографировались с молодоженами, Оля успела показать фанатам сервировку стола и без тени смущения призналась, что очень проголодалась и с нетерпением ждет того момента, когда они с Димой смогут поесть.

В итоге короткий ролик из Stories девушки не оставил равнодушным никого. А один из хейтеров супругов даже записал пародию, в которой от души над ними посмеялся.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:32
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