Экс-солистка «ВИА Гра» Миша Романова впервые стала мамой

По мнению поклонников, исполнительница песен уже родила ребенка. Пользователи уверены, что звезда стала матерью в начале лета, однако скрывает это знаменательное событие от общественности. Накануне певица в своем микроблоге Instagram обнародовала фотографию, на которой продемонстрировала свою стройную фигуру. Фото в течение шестнадцати часов сумело собрать свыше 23 тысяч отметок «Нравится».Миша Романова, судя по снимку, быстро восстановилась после родов. В комментариях подписчики восхищаются внешним видом знаменитости, однако она по-прежнему не дает комментарии о своей личной жизни.