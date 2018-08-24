В Новосибирске легковой автомобиль перевернулся после массового ДТП на съезде с эстакады
В Новосибирске на площади Будагова на съезде с эстакады столкнулись три автомобиля. По словам очевидцев, в результате аварии одна из машин опрокинулась на бок.
Утром 24 августа водитель Chevrolet Cruze на высокой скорости вылетел на островок безопасности, в результате седан отбросило на Honda Civic и Lexus RX 300. Очевидцами ДТП стали спасатели, ехавшие в это время с вызова, они вытащили из салона водителя, который получил ушибы и порезы. Помимо него, в аварии никто из людей не пострадал.
В Новосибирске на месте дорожно-транспортного происшествия образовался крупный затор по направлению Речного вокзала. В настоящее время представители ГИБДД выясняют обстоятельства аварии, а также устраняются её последствия.
Утром 24 августа водитель Chevrolet Cruze на высокой скорости вылетел на островок безопасности, в результате седан отбросило на Honda Civic и Lexus RX 300. Очевидцами ДТП стали спасатели, ехавшие в это время с вызова, они вытащили из салона водителя, который получил ушибы и порезы. Помимо него, в аварии никто из людей не пострадал.
В Новосибирске на месте дорожно-транспортного происшествия образовался крупный затор по направлению Речного вокзала. В настоящее время представители ГИБДД выясняют обстоятельства аварии, а также устраняются её последствия.
Происшествия
Добавил: Алина Сегодня, 10:20