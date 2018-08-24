Смартфоны Huawei Mate 10 получили обновление прошивки

Примечательно, первыми пользователями обновленных опций камеры стали владельцы устройств Huawei P20 и P20 Pro, которые сумели заработать высокую оценку именно благодаря данному компоненту смартфонов. До последнего момента устройства могли продемонстрировать вполне качественные снимки в темноте, однако с появлением ночного режима опция стала еще более профессиональной. Для достижения данной цели камера смартфона делает серию снимков, из числа которых и фильтруется единое изображение, где отсутствуют лишние шумы.Также следует ответить, что летом текущего года актуальные модели Huawei Mate 10 и Mate 10 Pro получили дополнительную опцию, заключающуюся в возможности делать видеоролики с замедлением до 960 кадров в секунду. Вполне вероятно, что в очередном обновлении ПО разработчики смогут порадовать и другими приятными функциями смартфона.