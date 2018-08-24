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Смартфоны Huawei Mate 10 получили обновление прошивки

Китайский бренд Huawei активно внедряет обновление прошивки для новых смартфонов Mate 10 всех модификаций. Теперь ночным режимом смогут похвастаться владельцы таких устройств, как Huawei Mate 10, Porsche Design Mate 10 и Mate 10 Pro.

Примечательно, первыми пользователями обновленных опций камеры стали владельцы устройств Huawei P20 и P20 Pro, которые сумели заработать высокую оценку именно благодаря данному компоненту смартфонов. До последнего момента устройства могли продемонстрировать вполне качественные снимки в темноте, однако с появлением ночного режима опция стала еще более профессиональной. Для достижения данной цели камера смартфона делает серию снимков, из числа которых и фильтруется единое изображение, где отсутствуют лишние шумы.

Смартфоны Huawei Mate 10 получили обновление прошивки


Также следует ответить, что летом текущего года актуальные модели Huawei Mate 10 и Mate 10 Pro получили дополнительную опцию, заключающуюся в возможности делать видеоролики с замедлением до 960 кадров в секунду. Вполне вероятно, что в очередном обновлении ПО разработчики смогут порадовать и другими приятными функциями смартфона.

 
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Технологии
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 09:54
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