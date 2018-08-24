В Новосибирске пассажиры маршрутного автобуса пострадали в результате ДТП

ДТП произошло около девяти часов утра на пересечении Тихвинской и Титова. Аварийные комиссары «Автоспас» сообщили, что автобус № 60 ехал со стороны Троллейной по Титова в направлении пл. Станиславского. За рулём Nissan находилась женщина. Водитель авто не пропустил автобус по встречному направлению во время поворота налево. В результате этого данные транспортные средства столкнулись.Аварийные комиссары отмечают, что вследствие ДТП пострадали 2 пассажира. Речь идёт о пожилом мужчине, а также женщине, которая травмировала голову. Пострадавших скорая помощь отвезла в ближайшее местное медицинское учреждение.