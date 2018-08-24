Ирина Пинчук изменила Роману Гриценко с экс-участником «Дома-2» Максимом Вайтеховским

«Что за бред? Кто кому изменил то хоть? Черкасов как всегда! И весело и грешно, как говорится! Пинчук и Гриценко не объявляли себя парой! Гриц вообще до сих пор ходит и говорит о каких-то чувствах к Бузовой.. смешно уже всем! Пинчук вправе делать все что угодно и общаться с кем ей хочется!», - написал один из поклонников «Дома-2» в Сети.

Как стало известно, Ирина Пинчук на самом деле продолжительное время обманывала не только телеведущих, телезрителей и участников «Дома-2», но и самого Романа Гриценка, говоря ему о том, что испытывает к нему очень сильную симпатию. Отметим, что брюнетка не единожды оправдывала свое нежелание строить отношения на телепроекте тем, что ей нравится только Роман, который на нее мало обращает внимание, ведь по уши влюблен в Ольгу Бузову.Как бы там ни было, но вчера стало известно, что Ирина всех обманывает. Дело в том, что девушка не строит в Периметре отношения, только из-за того, что активно переписывается с бывшим участником «Дома-2» Максимом Вайтеховским, к которому совсем скоро планирует поехать в Барселону.Так как на телестройке малейшие переписки приравниваются к измене, а поцелуй – к построению отношений, на данный момент буквально все зрители и домовцы заявляют, что Ирина Пинчук изменила Роману Гриценко.Стоит напомнить, что бывший участник «Дома-2» Максим Вайтеховский в свое время не единожды пробовал вернуться на телепроект. Ранее молодой человек встречался с Анной Кручининой, однако отношения парочки продлились недолго, так как девушка заявила, что парень ей очень наскучил, ведь является нудным и безынициативным человеком.Несколько лет назад Максим женился. Его супругой оказалась владелица сети шоурумов. В результате Вайтеховский вместе с женой переехали жить в Испанию, где довольно быстро семейные отношения молодых людей сошли на нет. Парочка развелась.Телезрители уверены, что выписывая Ирине Пинчук экс-звезда «Дома-2» хочет в очередной раз напомнить всем поклонникам реалити-шоу о своем существовании. Многие фанаты, как оказалось, надеяться на то, что молодого человека не вернут в Периметр.Вернут ли Максима Вайтеховского на проект или нет - пока неизвестно. Однако вчера Андрей Черкасов на лобном месте устроил Ирине Пинчук настоящий суд. Телеведущий выступил в роли прокурора и заявил всем участникам «Дома-2», что Ирина Пинчук изменила Роману Гриценко с Максимом Вайтеховским.По словам некоторых телезрителей, с подобных слов Андрея Черкасова можно было бы посмеяться, если бы ситуация не выглядела настолько жалко. Отметим, что Гриценко постоянно то и дело ранее заявлял, что не планирует строить отношения с Пинчук, да и Ирина особо не стремилась к отношениям с Романом, ведь хорошо, оказывается, понимала, что ничем серьезным всё это не закончится.Дальше дружеского общения участники «Дома-2» никогда не заходили и парой себя не объявляли. Поклонники проекта не понимают, почему тогда Андрей Черкасов во всеуслышание заявил, что Ирина Пинчук изменила Роману Гриценко с Максимом Вайтеховским.