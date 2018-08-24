Установлена причина крупного пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово

Согласно результатам экспертизы электрооборудования, в торговом центре "Зимняя вишня" пожар начался из-за того, что талая вода с крыши просочилась и залила светодиодный светильник. Он сразу вспыхнул, а вот автомат, которые его должен был выключить оказался сломанным, потому пожар начал быстро расти и распространятся.САми следователи говорят, что на данный момент нельзя с уверенностью сказать, что привело к повреждению провода - электродуга или пожар. Очаг возгорания был действительно там, где его предполагали изначально - в детском "сухом" бассейне.