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Установлена причина крупного пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово

Установлена причина крупного пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, где погибли 64 человека. Причиной стал светодиодный светильник.
Установлена причина крупного пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово

Согласно результатам экспертизы электрооборудования, в торговом центре "Зимняя вишня" пожар начался из-за того, что талая вода с крыши просочилась и залила светодиодный светильник. Он сразу вспыхнул, а вот автомат, которые его должен был выключить оказался сломанным, потому пожар начал быстро расти и распространятся.

САми следователи говорят, что на данный момент нельзя с уверенностью сказать, что привело к повреждению провода - электродуга или пожар. Очаг возгорания был действительно там, где его предполагали изначально - в детском "сухом" бассейне.

 
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Происшествия / Главные новости
Добавил: Алла Валерьевна Сегодня, 08:37
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