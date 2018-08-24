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В ДТП в Алтайском крае пострадали 9 человек

В Алтайском крае утром 24 августа произошло ДТП. В результате столкновения легкового автомобиля и пассажирского автобуса 9 человек пострадали.

ДТП произошло на трассе «Катунское-Красный Яр-Алтайское», которая находится на границе с Республикой Алтай. ГИБДД по Алтайскому краю сообщает, что происшествие произошло в 8 утра 24 августа. Микроавтобус с пассажирами выехал на встречную полосу, врезавшись в автомобиль ГАЗ-3110.

В ДТП в Алтайском крае пострадали 9 человек


Отмечается, что при аварии погибших людей нет, однако многие пассажиры получили травмы. Согласно предварительной информации за помощью к медицинским работникам обратились 10 человек. В настоящее время сотрудники автоинспекции по факту ДТП проводят проверку.

 
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Происшествия
Добавил: Алина Сегодня, 09:10
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