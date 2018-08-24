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Супруг Ани Лорак переехал к любовнице

СМИ сообщает, что супруг украинской певицы Ани Лорак и девушка, с которой около месяца назад его заметили в киевском караоке-клубе, живут вместе. Мурат Налчаджиоглу снял для своей любовницы квартиру в престижном районе Киева.

Супруг Ани Лорак переехал к любовнице


Есть информация, что отношения бизнесмена и тусовщицы начались достаточно давно. Молодые люди познакомились в компании общих друзей. Вначале они поддерживали только дружеские отношения, но через некоторое время стали друг к другу проявлять знаки симпатии. Не исключено, что именно на деньги знаменитой супруги он снимает жилье своей любовнице.

Супруг Ани Лорак переехал к любовнице


Один из знакомых Мурата Налчаджиоглу сообщил, что у него постоянно было много девушек. Про его словам, даже киевская тусовщица в жизни предпринимателя не единственная.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:23
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