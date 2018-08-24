Супруг Ани Лорак переехал к любовнице

Есть информация, что отношения бизнесмена и тусовщицы начались достаточно давно. Молодые люди познакомились в компании общих друзей. Вначале они поддерживали только дружеские отношения, но через некоторое время стали друг к другу проявлять знаки симпатии. Не исключено, что именно на деньги знаменитой супруги он снимает жилье своей любовнице.Один из знакомых Мурата Налчаджиоглу сообщил, что у него постоянно было много девушек. Про его словам, даже киевская тусовщица в жизни предпринимателя не единственная.