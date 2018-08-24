В Аризоне мужчина заснял странную "дыру" в красных облаках

Как рассказал сам очевидец, ему позвонила супруга и попросила снять на камеру Луну между облаками. Мужчина стоял с камерой и ожидал, когда выйдет Луна. Около семи часов вечера появился свет, в том месте, где она должна была выйти. Свет был ярче, чем лунный. Мужчине показалось это странным, и он сделал снимок, передвигая камеру.Когда он перестал снимать, то заметил, что света больше нет, а уже на фото было видна "тропа" с исходного положения объекта, перемещаясь на юг и вверх от исходной позиции. Очевидец считает, след, оставленный объектом, не был вызван каким-то движением. Как он появился, объяснить не смог.