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В Аризоне мужчина заснял странную "дыру" в красных облаках

В Аризоне местный житель 14 августа сделал завораживающий снимок красного неба, где в облаках запечатлено странное явление. Оно схоже с дырой, от которой идет длинный след.
В Аризоне мужчина заснял странную "дыру" в красных облаках

Как рассказал сам очевидец, ему позвонила супруга и попросила снять на камеру Луну между облаками. Мужчина стоял с камерой и ожидал, когда выйдет Луна. Около семи часов вечера появился свет, в том месте, где она должна была выйти. Свет был ярче, чем лунный. Мужчине показалось это странным, и он сделал снимок, передвигая камеру.

Когда он перестал снимать, то заметил, что света больше нет, а уже на фото было видна "тропа" с исходного положения объекта, перемещаясь на юг и вверх от исходной позиции. Очевидец считает, след, оставленный объектом, не был вызван каким-то движением. Как он появился, объяснить не смог.

 
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Общество
Добавил: Алла Валерьевна Сегодня, 08:19
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