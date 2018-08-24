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Windows 95 выпустили в виде приложения для всех платформ

Энтузиаст Феликс Райзенберг для всех платформ в виде приложения выпустил Windows 95. Легендарную операционную систему компании Microsoft можно теперь запускать на Linux, macOS, новой современной Windows.

Windows 95 выпустили в виде приложения для всех платформ


Данная операционка открывает практически всё. Исключением является Internet Explorer. По всей видимости, разработчик захотел переплюнуть достижения коллег, которые смогли реализовать легендарную ОС на консоли Xbox One, Apple Watch, смарт-часах Android Wear. Данное уникальное приложение занимает на жестком диске 129 Мб, а также 200 Мб оперативной памяти в случае работы всех программ.

Феликс Райзенберг отмечает, что ценность ОС Windows 95 для современных платформ заключается больше в ностальгических воспоминаниях. По его словам, нынешним юзерам ПК интересно будет окунуться на мгновение в прошлый век. Тогда важней была не элегантность, а практичность дизайна.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:56
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