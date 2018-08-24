Под Новосибирском найден труп мужчины на дороге в СНТ «Волна»

Согласно материалам уголовного делопроизводства, которое на данный момент переданы в суд для рассмотрения и вынесения приговора, 15 июня текущего года по улице Озерной СНТ "Волна" в одном из дачных домов компания из трех мужчины и женщины употребляла в больших количествах спиртные напитки. В ходе застолья между подсудимым и погибшим возник конфликт, а последний, дабы его остановить, решил уйти. Однако 55-летний подозреваемый в совершении убийства не успокоился и пошел за ним, взяв нож. Он догнал 40-летнего противника на дороге, где и нанес ему 4 удара холодным оружием.В результате полученных травм мужчина скончался, а через время его трпу найден был на дороге. В ходе расследования открытого уголовного дела был задержан подозреваемый. Сейчас обвинительное заключение утверждено и материалы уголовного делопроизводства направлены в суд. Если вина подсудимого будет доказана, то ему грозит 15 лет тюрьмы.