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Ученые назвали идеальный размер груди у женщин

Американские учёные провели очередной опрос среди пластических хирургов и женщин. В ходе исследования они выяснили, какой размер груди является идеальным.

Ученые назвали идеальный размер груди у женщин


В данном случае женщинам важно чувствовать себя комфортно. Обозревателю ToDay News Ufa стало известно, что примерно 40 процентов женщин довольны своим третьим размером груди. На втором месте оказался четвертый - 37%. Среди обладательниц первого размера, довольных своим бюстом насчитывается 34%. Только третья часть представительниц слабого пола с пятым размером счастливы, что имеют такие данные.

На последней строчке рейтинга оказались женщины, имеющие второй размер груди. Данных респондентов оказалось только четверть.

 
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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:50
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