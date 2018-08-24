Ученые назвали идеальный размер груди у женщин

В данном случае женщинам важно чувствовать себя комфортно. Обозревателю ToDay News Ufa стало известно, что примерно 40 процентов женщин довольны своим третьим размером груди. На втором месте оказался четвертый - 37%. Среди обладательниц первого размера, довольных своим бюстом насчитывается 34%. Только третья часть представительниц слабого пола с пятым размером счастливы, что имеют такие данные.На последней строчке рейтинга оказались женщины, имеющие второй размер груди. Данных респондентов оказалось только четверть.