Ученые назвали идеальный размер груди у женщин
Американские учёные провели очередной опрос среди пластических хирургов и женщин. В ходе исследования они выяснили, какой размер груди является идеальным.
В данном случае женщинам важно чувствовать себя комфортно. Обозревателю ToDay News Ufa стало известно, что примерно 40 процентов женщин довольны своим третьим размером груди. На втором месте оказался четвертый - 37%. Среди обладательниц первого размера, довольных своим бюстом насчитывается 34%. Только третья часть представительниц слабого пола с пятым размером счастливы, что имеют такие данные.
На последней строчке рейтинга оказались женщины, имеющие второй размер груди. Данных респондентов оказалось только четверть.
В данном случае женщинам важно чувствовать себя комфортно. Обозревателю ToDay News Ufa стало известно, что примерно 40 процентов женщин довольны своим третьим размером груди. На втором месте оказался четвертый - 37%. Среди обладательниц первого размера, довольных своим бюстом насчитывается 34%. Только третья часть представительниц слабого пола с пятым размером счастливы, что имеют такие данные.
На последней строчке рейтинга оказались женщины, имеющие второй размер груди. Данных респондентов оказалось только четверть.
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:50