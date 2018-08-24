С 1 сентября в РФ снизятся ввозные пошлины на иномарки

В результате снижения ставок таможенные пошлины на ввоз в Россию новых и подержанных автомобилей в среднем уменьшатся на 3 процента. По словам представителей евразийской комиссии, это не последнее снижение пошлин в ближайшие месяцы. Эксперты прогнозируют, что в 2019 году ставки по импортным пошлинам могут составить 15 процентов.Согласно регламенту ВТО снижение пошлин, помимо России, также будут действовать в Казахстане, Белоруссии, Киргизии и Армении. В то же время эксперты отметили, что на итоговую стоимость транспортных средств у российских дилеров это никак не повлияет, так как намечается очередное повышение утилизационного сбора.