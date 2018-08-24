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С 1 сентября в РФ снизятся ввозные пошлины на иномарки

Евразийская экономическая комиссия с 1 сентября текущего года снижает ставки импортных пошлин Таможенного союза в России. Пошлины на новые иномарки теперь составят 17 процентов от стоимости, а на подержанные – 22 процента.

В результате снижения ставок таможенные пошлины на ввоз в Россию новых и подержанных автомобилей в среднем уменьшатся на 3 процента. По словам представителей евразийской комиссии, это не последнее снижение пошлин в ближайшие месяцы. Эксперты прогнозируют, что в 2019 году ставки по импортным пошлинам могут составить 15 процентов.

С 1 сентября в РФ снизятся ввозные пошлины на иномарки


Согласно регламенту ВТО снижение пошлин, помимо России, также будут действовать в Казахстане, Белоруссии, Киргизии и Армении. В то же время эксперты отметили, что на итоговую стоимость транспортных средств у российских дилеров это никак не повлияет, так как намечается очередное повышение утилизационного сбора.

 
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Добавил: Алина Сегодня, 10:10
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