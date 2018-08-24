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Российский уфолог обнаружил окаменелые обломки НЛО под Саратовом

Российский уфолог заявил, что обнаружил окаменелые обломки НЛО. Специалист опубликовал необычный снимок и рассказал, что находка была сделана под Саратовом на берегу Волги.

Российский уфолог обнаружил окаменелые обломки НЛО под Саратовом

Андрей Пинчук, который является специалистом в области уфологии, рассказал, что прогуливаясь возле реки он случайно обнаружил предполагаемые обломки НЛО. Исследователь открыто заявляет, что нашел окаменевшую органику космического корабля, который потерпел крушение под Саратовом. Сказать точно так это или нет, не может никто.

Но пользователи Сети не поверили, что на снимке обломки НЛО. Многие посчитали, что на фотографии изображен кусок горной породы округлой формы в виде каменного диска.

 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 05:15
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