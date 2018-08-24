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Учёные: Зуд в ногах может указывать на рак лимфатической системы

Ученые выяснили, что зуд в ногах человека может указывать на рак лимфатической системы. Такая ситуация произошла с британкой, вовремя не обратившейся за помощью к медикам.

Учёные: Зуд в ногах может указывать на рак лимфатической системы


Женщина на протяжении 2 лет страдала от непонятного зуда в ногах, после чего медики нашли у нее лимфому Ходжкина. По словам англичанки её ноги чесались настолько сильно, что ей приходилось их раздирать до крови, чтобы максимально уменьшить зуд. В данном случае девушка не имела классических симптомов: увеличенные лимфоузлы в паху, на шее, в подмышках. Вследствие этого она долгое время не обращалась к врачам за помощью. Женщину госпитализировали осенью 2016 года, вследствие затруднения дыхания. Медицинские специалисты назначили ей препараты, предназначенные для борьбы с опасными инфекционными заболеваниями. Через два месяца англичанка заметила, что у нее началось воспаление и опухание лимфоузлов.

В настоящее время пациентка находится в затруднительном положении. Вследствие нетипичных симптомов, а также несвоевременной постановки диагноза оказалось, что у англичанки четвёртая стадия рака. Он прогрессировал, пустив метастазы в печени, легких, позвоночнике.

 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:30
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