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Анна Бузова считает, что штамп в паспорте - это не самое важное в отношениях

Несколько дней назад младшая сестра популярной певицы и ведущей телепроекта «Дом-2» Ольги Бузовой дала интервью, в котором откровенно рассказала о своей личной жизни.

Напомним, что у Анны Бузовой есть молодой человек по имени Константин, с которым она находится в отношениях вот уже 8 лет, однако до свадьбы пока дело так и не дошло. И девушка рассказала почему.

Анна Бузова считает, что штамп в паспорте - это не самое важное в отношениях

По ее словам, возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца уже через полгода после знакомства, но тогда у них не было денег на организацию шикарного торжества, а потому роспись решили отложить, ведь Аня хотела роскошное белое платье и около сотни гостей.

Сейчас же деньги у пары появились, Константин подарил своей девушке множество дорогих колец, но отношение к браку у них стало совсем другое.

Анна Бузова считает, что штамп в паспорте - это не самое важное в отношениях

По мнению Бузовой-младшей, штамп в паспорте никак не влияет на качество отношений. Главное – это общие цели, интересы, уважение друг к другу и полное взаимопонимание, а все остальное только формальности.

Стоит отметить, что и Оля, несмотря на свою красоту и высокий статус в обществе, до сих пор одинока. Чтобы найти молодого человека она даже решилась на шоу, которое выйдет уже в это воскресенье, где 15 самых разных претендентов будут доказывать ей свою любовь.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:33
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