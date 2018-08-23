Анна Бузова считает, что штамп в паспорте - это не самое важное в отношениях

Напомним, что у Анны Бузовой есть молодой человек по имени Константин, с которым она находится в отношениях вот уже 8 лет, однако до свадьбы пока дело так и не дошло. И девушка рассказала почему.По ее словам, возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца уже через полгода после знакомства, но тогда у них не было денег на организацию шикарного торжества, а потому роспись решили отложить, ведь Аня хотела роскошное белое платье и около сотни гостей.Сейчас же деньги у пары появились, Константин подарил своей девушке множество дорогих колец, но отношение к браку у них стало совсем другое.По мнению Бузовой-младшей, штамп в паспорте никак не влияет на качество отношений. Главное – это общие цели, интересы, уважение друг к другу и полное взаимопонимание, а все остальное только формальности.Стоит отметить, что и Оля, несмотря на свою красоту и высокий статус в обществе, до сих пор одинока. Чтобы найти молодого человека она даже решилась на шоу, которое выйдет уже в это воскресенье, где 15 самых разных претендентов будут доказывать ей свою любовь.