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Евгения Феофилактова заявила, что когда-нибудь она обязательно снова выйдет замуж

С тех пор, как экс-участники телепроекта «Дом-2» Антон Гусев и Евгения Феофилактова развелись прошло уже достаточно много времени, однако публика так и не смирилась с тем, что молодой человек сделал выбор в пользу Виктории Романец, а не семьи и ребенка.

Однако сама Женя, судя по всему, совсем не жалеет о том, что у нее в жизни все так произошло, ведь если бы не Антон, у нее бы не было такого прекрасного сына, а также она не встретила бы мужчину, который действительно ее любит и готов делать все, ради ее счастья.

Евгения Феофилактова заявила, что когда-нибудь она обязательно снова выйдет замуж

Недавно Феофилактова призналась, что в новых отношениях у нее все хорошо, у них абсолютное взаимопонимание и в будущем они планирует завести ребенка.

По словам девушки, она хочет большую и крепкую семью, но пока не хочет никуда спешить. Пока они вместе с избранником строят общие планы, недавно купили квартиру и теперь будут делать ремонт. Но бывшая звезда телестройки уверяет, что когда-нибудь она обязательно снова выйдет замуж.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:18
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