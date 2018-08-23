Евгения Феофилактова заявила, что когда-нибудь она обязательно снова выйдет замуж

Однако сама Женя, судя по всему, совсем не жалеет о том, что у нее в жизни все так произошло, ведь если бы не Антон, у нее бы не было такого прекрасного сына, а также она не встретила бы мужчину, который действительно ее любит и готов делать все, ради ее счастья.Недавно Феофилактова призналась, что в новых отношениях у нее все хорошо, у них абсолютное взаимопонимание и в будущем они планирует завести ребенка.По словам девушки, она хочет большую и крепкую семью, но пока не хочет никуда спешить. Пока они вместе с избранником строят общие планы, недавно купили квартиру и теперь будут делать ремонт. Но бывшая звезда телестройки уверяет, что когда-нибудь она обязательно снова выйдет замуж.