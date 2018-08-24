Ученые обнаружили скопление галактик, которые скрывает сияние квазара

Как показали расчеты специалистов, квазар ярче Солнца в 46 миллиардов раз, интенсивное сияние связано с тем, что он активно поглощает пространство вокруг себя, выделяя при этом огромные объемы энергии. Данное свечение скрывало все пространство вокруг него. Только изображения, сделанные с помощью современных телескопов, показали находящиеся близлежащие галактики.Данный факт заставил ученых начать поиск других скрытых звездных кластеров, только особых результатов не получено, определено нахождение только одной галактической системы.