Ученые обнаружили скопление галактик, которые скрывает сияние квазара
Ученые Массачусетского технологического института обнаружили ранее неизвестное скопление галактик, которое удалено на 2,4 млрд. световых лет от Земли. Его скрывало сильное сияние квазара PKS1353-341, это черная дыра, поглощающая окружающую материю, сообщает издание The Astrophysical Journal.
Как показали расчеты специалистов, квазар ярче Солнца в 46 миллиардов раз, интенсивное сияние связано с тем, что он активно поглощает пространство вокруг себя, выделяя при этом огромные объемы энергии. Данное свечение скрывало все пространство вокруг него. Только изображения, сделанные с помощью современных телескопов, показали находящиеся близлежащие галактики.
Данный факт заставил ученых начать поиск других скрытых звездных кластеров, только особых результатов не получено, определено нахождение только одной галактической системы.
Как показали расчеты специалистов, квазар ярче Солнца в 46 миллиардов раз, интенсивное сияние связано с тем, что он активно поглощает пространство вокруг себя, выделяя при этом огромные объемы энергии. Данное свечение скрывало все пространство вокруг него. Только изображения, сделанные с помощью современных телескопов, показали находящиеся близлежащие галактики.
Данный факт заставил ученых начать поиск других скрытых звездных кластеров, только особых результатов не получено, определено нахождение только одной галактической системы.
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 07:45