АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Не без ГМО": Ученые развеяли популярные мифы о генно-модифицированных организмах
EUR 78.20 USD 67.62
Курс валют на 23.08.2018

Рустам Солнцев недолюбливает Дмитрия Тарасова за проявленную меркантильность по отношению к Ольге Бузовой

Практически два года прошло с тех пор, как игрок московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Тарасов и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова официально развелись, однако публика продолжает обсуждать это событие.

Так, несколько дней назад экс-участник телестройки Рустам Солнцев, который в последнее несколько лет зарабатывает себе на хлеб тем, что высказывает свое мнение по поводу самых громких происшествий и скандалов в мире шоу-бизнеса, высказался о футболисте.

Рустам Солнцев недолюбливает Дмитрия Тарасова за проявленную меркантильность по отношению к Ольге Бузовой

Он честно признался, что недолюбливает Дмитрия еще с тех времен, когда спортсмен, находясь в браке с теледивой, не записал на нее ни одной общей квартиры или машины, хотя деньги на ремонт и обслуживание тратились совместные.

По мнению молодого человека, Тарасов должен был дать своей супруге отступных, чтоб после развода она не казалась такой жалкой и беспомощной.

Рустам уверен, что именно Оля сделала из Димы звезду, о которой до сих пор говорят, и он должен быть ей в этом обязан. Однако, по словам Солнцева, футболисту не хватает развития, чтобы это осознать и это становится понятно сразу, как только он открывает свой рот.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:10
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Нибиру высасывает вулкан «Древесный дьявол»
Актриса Анна Хилькевич выписалась из родильного
Эксперт: Парад в Киеве навряд ли спровоцирует
Тамара Гвердцители в Instagram опубликовала
Ученые выяснили, какую роль играют стоны во время
Анна Бузова считает, что штамп в паспорте - это
Немецкие учёные обнаружили ранее неизвестную
Евгения Феофилактова заявила, что когда-нибудь
Рустам Солнцев недолюбливает Дмитрия Тарасова за
На МКС космонавты меняют творог на крабов
Ученые: В Бермудском треугольнике могут обитать
Елена Хромина поразила фолловеров своим новым
Audi Q8 в РФ начнут продавать в четвертом
Станислав Садальский показал в Instagram
Александра Шева хочет ребенка от Арая Чобаняна
Ученые нашли способ подтверждения существования
Facebook удалила более 400 приложений из-за
Гибель планеты: Земля может превратиться в Венеру
Meizu раскрыла российские цены на смартфон Meizu
Наставница телевизионного шоу «Танцы со звездами»
После расставания с Александром Гобозовым Ольга
Новый Ford Mustang Shelby GT500 получит более 700
Иосиф Оганесян заявил, что его полигамность - это
В Китае нашли древнюю черепаху с клювом и без
Степан Меньщиков публично поблагодарил бывшую
Звездная болезнь у участников «Дома-2»
Анастасия Волочкова наступила на морского ежа во
Ученые сообщили о сокращении продолжительности
Бен Аффлек согласился пройти очередной курс
Марина Ким в рамках интервью поведала, почему
Просмотреть все новости