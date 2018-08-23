Рустам Солнцев недолюбливает Дмитрия Тарасова за проявленную меркантильность по отношению к Ольге Бузовой

Так, несколько дней назад экс-участник телестройки Рустам Солнцев, который в последнее несколько лет зарабатывает себе на хлеб тем, что высказывает свое мнение по поводу самых громких происшествий и скандалов в мире шоу-бизнеса, высказался о футболисте.Он честно признался, что недолюбливает Дмитрия еще с тех времен, когда спортсмен, находясь в браке с теледивой, не записал на нее ни одной общей квартиры или машины, хотя деньги на ремонт и обслуживание тратились совместные.По мнению молодого человека, Тарасов должен был дать своей супруге отступных, чтоб после развода она не казалась такой жалкой и беспомощной.Рустам уверен, что именно Оля сделала из Димы звезду, о которой до сих пор говорят, и он должен быть ей в этом обязан. Однако, по словам Солнцева, футболисту не хватает развития, чтобы это осознать и это становится понятно сразу, как только он открывает свой рот.