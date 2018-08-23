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Елена Хромина поразила фолловеров своим новым имиджем: девушка стала брюнеткой

Бывшая участница «Дома-2» Елена Хромина всегда стремилась быть идеальной блондинкой, даже наращивала она исключительно белые пряди. Однако после ухода с реалити-шоу ее жизнь изменилась кардинальным образом.

Девушка увеличила грудь, хотя всегда хвасталась своей натуральностью, а также готовится к открытию своей собственной художественной мастерской. Кроме того, сегодня стало известно, что Лена сменила цвет волос и стала брюнеткой.

Елена Хромина поразила фолловеров своим новым имиджем: девушка стала брюнеткой

По ее словам, ее душа на несколько дней просто отключилась. Она находилась в отстраненности от окружающего мира, а вернулась уже брюнеткой.

«Мой колорист помог мне. Как сложно было закрасить мою светлую головушку, но он справился. Даже если мне с этим цветом волос хуже, вы не пишите об этом.», - рассказала Хромина.

Елена Хромина поразила фолловеров своим новым имиджем: девушка стала брюнеткой

Она призналась, что находясь в прострации, долго размышляла над реалиями своей жизни, копалась в себе и людях, окружающих ее. И теперь ей спокойно. Девушка обрела гармонию и очень рада этому.

Также бывшая звезда телестройки подчеркнула, что художник до кончиков волос и каждый эмоциональный всплеск отражается на ее внешности, одежде или даже местонахождении.

Елена Хромина поразила фолловеров своим новым имиджем: девушка стала брюнеткой

Лена утверждает, что если бы ей под руку попалась розовая краска или зеленая, то ее шевелюра была бы именно такого окраса. Но все сложилось очень хорошо. Подписчики считают, что перемены в имидже оказались девушке к лицу.

«
Очень хорошо получилось», «Тебе идет», «Тебе очень идет, будто всегда такая была. Я даже сначала на фото не поняла изменений», «Ты настолько красива, что и зеленый, и красный тебе пойдет», - писали они в комментариях.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:00
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