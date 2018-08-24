Исследователи выяснили, что детские фекалии могут являться источником полезных пробиотиков

Ученые разработали пробиотический “коктейль”, который получили из штаммов бактерий кишечника, обнаруженных в фекалиях младенца. Данный продукт поможет повысить способность организма человека к производству КЖК - короткоцепочных жирных кислот. Данные кислоты представляют собой ключевой компонент для хорошего здоровья кишечника человека. Люди с раковыми заболеваниями, аутоиммунными расстройствами, диабетом, ожирением имеют часто меньше КЖК. В свою очередь их увеличение может быть полезным для восстановления, поддержания, нормальной кишечной среды, улучшения общего здоровья. Исследователи решили изучить эффекты пробиотических штаммов, которые получили из фекальных здоровых образцов человека, а также определить, как они в итоге работают.Обычно младенцы довольно здоровы. Они явно не имеют возрастных заболеваний. Отходы их жизнедеятельности легкодоступны. Учёные собрали фекальные образцы здоровых детей. Для проверки способности человеческих пробиотиков изменять микробиомы кишечника, их способности производить КЖК, мышам назначили разовую дозу и 5 последовательных доз пробиотического коктейля. Исследователи выяснили, что однодозовая и пятидозовая подача данных отобранных пробиотиков модулировала в итоге микробиом кишечника. Она улучшала в кишечнике мыши, а также фекалиях человека производство КЖК.Из данного эксперимента следует, что человеческие пробиотики могут использоваться в виде биотерапевтических режимов для болезней человека, которые связаны с уменьшением продукции КЖК и дисбалансом микробиома кишечника.