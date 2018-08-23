Александра Шева хочет ребенка от Арая Чобаняна

«С Араем у нас далеко не дружеские отношения… Мы просто кайфуем от друг друга, вот и все», - объясняет экс-звезда телестройки.

Вместо этого девушка заявила, что хотела бы в будущем обзавестись еще одним ребенком, причем желательно от ее нынешнего сожителя Арая Чобаняна. По ее словам, у него очень хорошие гены: длинные ресницы и большие темные глаза.Однако, на данный момент к рождению малыша Саша не готова, так как занимает своим преображением. Буквально две недели назад она сделала пластическую операцию по удалению комков Биша, постриглась и осветлила некоторые пряди волос, а также увеличила грудь с 1,5 до 4,5 размера.Многие уверены, что так сильно Шева старается исключительно для Чобаняна, однако их отношения поклонники без стеснения называют странными. Ведь ребята живут вместе, ходят на различные вечеринки и спят в одной постели, но категорически отказываются называть себя парой.Но подписчики ее не понимают. По их мнению, если у ребят отношения, то не стоит это скрывать от общественности, поскольку сейчас Саша выглядит просто жалко. Она готова обсуживать Арая и удовлетворять все его потребности только ради того, чтобы он не выгонял ее за порог.