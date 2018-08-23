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Александра Шева хочет ребенка от Арая Чобаняна

Ни для кого не секрет, что у бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» Александры Черно есть дочь, которую она оставила на время нахождения на проекте со своей мамой и до сих пор ее еще не забрала.

Вместо этого девушка заявила, что хотела бы в будущем обзавестись еще одним ребенком, причем желательно от ее нынешнего сожителя Арая Чобаняна. По ее словам, у него очень хорошие гены: длинные ресницы и большие темные глаза.

Александра Шева хочет ребенка от Арая Чобаняна

Однако, на данный момент к рождению малыша Саша не готова, так как занимает своим преображением. Буквально две недели назад она сделала пластическую операцию по удалению комков Биша, постриглась и осветлила некоторые пряди волос, а также увеличила грудь с 1,5 до 4,5 размера.

Многие уверены, что так сильно Шева старается исключительно для Чобаняна, однако их отношения поклонники без стеснения называют странными. Ведь ребята живут вместе, ходят на различные вечеринки и спят в одной постели, но категорически отказываются называть себя парой.

Александра Шева хочет ребенка от Арая Чобаняна

«С Араем у нас далеко не дружеские отношения… Мы просто кайфуем от друг друга, вот и все», - объясняет экс-звезда телестройки.

Но подписчики ее не понимают. По их мнению, если у ребят отношения, то не стоит это скрывать от общественности, поскольку сейчас Саша выглядит просто жалко. Она готова обсуживать Арая и удовлетворять все его потребности только ради того, чтобы он не выгонял ее за порог.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:34
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