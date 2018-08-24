Жительница Санкт-Петербурга рассказала в Сети как её отдых в Крыму превратился в «Ад»
Жительница Санкт-Петербурга рассказала, как её отдых в Феодосии на территории Крыма превратился в «Ад». Отзыв девушка написала на своей странице в Соцсети.
По словам россиянки, она отдыхала на территории детского пляжа, после чего почувствовала себя плохо. Затем девушка попала с отравлением в медицинское учреждение. В больнице ей стало известно, что на данный пляж выходят канализационные трубы. При этом все нечистоты стекают в воду, где купаются дети и взрослые. По словам медицинских специалистов, на этом пляже нельзя купаться. На вопрос, почему власти не установили специальный указатель о запрете на купание, врачи только развели руками. В Сети пострадавшая написала, что в больнице, где она пребывает, отсутствовал душ, шторы висели на ржавых скрепках, врач высасывал кровь из пальца пациента через стеклянную трубочку. Заканчивая свой пост, девушка отметила, что в этом «Аду» она провела трое суток.
В свою очередь на различные жалобы недовольных отдыхающих медики отвечают, что причиной загрязнения крымского моря является наплыв отдыхающих. При этом причиной инфекционных болезней может стать морская вода, случайно проглоченная или попавшая в глаза.
По словам россиянки, она отдыхала на территории детского пляжа, после чего почувствовала себя плохо. Затем девушка попала с отравлением в медицинское учреждение. В больнице ей стало известно, что на данный пляж выходят канализационные трубы. При этом все нечистоты стекают в воду, где купаются дети и взрослые. По словам медицинских специалистов, на этом пляже нельзя купаться. На вопрос, почему власти не установили специальный указатель о запрете на купание, врачи только развели руками. В Сети пострадавшая написала, что в больнице, где она пребывает, отсутствовал душ, шторы висели на ржавых скрепках, врач высасывал кровь из пальца пациента через стеклянную трубочку. Заканчивая свой пост, девушка отметила, что в этом «Аду» она провела трое суток.
В свою очередь на различные жалобы недовольных отдыхающих медики отвечают, что причиной загрязнения крымского моря является наплыв отдыхающих. При этом причиной инфекционных болезней может стать морская вода, случайно проглоченная или попавшая в глаза.
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:30