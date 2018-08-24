Жительница Санкт-Петербурга рассказала в Сети как её отдых в Крыму превратился в «Ад»

По словам россиянки, она отдыхала на территории детского пляжа, после чего почувствовала себя плохо. Затем девушка попала с отравлением в медицинское учреждение. В больнице ей стало известно, что на данный пляж выходят канализационные трубы. При этом все нечистоты стекают в воду, где купаются дети и взрослые. По словам медицинских специалистов, на этом пляже нельзя купаться. На вопрос, почему власти не установили специальный указатель о запрете на купание, врачи только развели руками. В Сети пострадавшая написала, что в больнице, где она пребывает, отсутствовал душ, шторы висели на ржавых скрепках, врач высасывал кровь из пальца пациента через стеклянную трубочку. Заканчивая свой пост, девушка отметила, что в этом «Аду» она провела трое суток.В свою очередь на различные жалобы недовольных отдыхающих медики отвечают, что причиной загрязнения крымского моря является наплыв отдыхающих. При этом причиной инфекционных болезней может стать морская вода, случайно проглоченная или попавшая в глаза.