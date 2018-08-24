Samsung представил видео производства смартфона Galaxy Note 9

На видео демонстрируется производственная линия, которая работает в автоматическом режиме. Samsung Galaxy Note 9 выпускают на фабрике известного южнокорейского разработчика, расположенной в городе Куми. Здесь кроме сборки мобильных устройств, проводят последующее их тестирование. Из видео видно, что процесс сборки устройства осуществляется быстро и точно с использованием специальных машин. Официальный международный старт реализаций Samsung Galaxy Note 9 запланирован на 24 августа.В торговые точки Российской Федерации устройство поступит не позже 31 августа. Возможность предзаказа откроется завтра. Версия 6 ГБ+128 Гб расценивается в 70 000 рублей. Вариант 8 ГБ+512 ГБ стоит 90 000 рублей.