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Автоконцерн «Калашников» ведёт разработку будущего конкурента Tesla

Автоконцерн «Калашников» заявил, что ведёт разработку электрического суперкара. По словам производителей, он в будущем составит на рынке конкуренцию Tesla.

Автоконцерн «Калашников» ведёт разработку будущего конкурента Tesla


Концептуальный электрокар получил ряд оригинальных систем. По словам специалистов концерна, данные технологии позволят компании навязать конкуренцию мировым разработчикам «зеленых» автомобилей. Инженеры во время разработки суперкара вдохновлялись опытом мировых известных лидеров авторынка. На сегодняшний день идею электрического суперкара воплотили в ретромобиле ИЖ «Комби». Силовая установка авто генерирует 220 кВт. На одном заряде транспортное средство может проехать 350 км. Презентацию авто провели во время форума «Армия-2018». Новому кнцепт-кару дали оригинальное название CV-1. Представители концерна «Калашников» отметили, что при помощи новых технологий удастся создать электрокар, способный развивать высокую скорость. Согласно ожиданиям новый суперкар будет намного быстрее существующих электромобилей автопроизводителя.

Специалисты компании разработали уже несколько электрических авто. Одно из них это - UV-4. Двигатель новинки генерирует 500 кВт. При этом максимальная скорость модели составляет 80 км/час.

 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:45
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