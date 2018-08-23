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После расставания с Александром Гобозовым Ольга Жарикова оказалась на улице

Пару дней назад в Сети появилась новость о том, что экс-участники телепроекта «Дом-2» Александр Гобозов и Ольга Жарикова расстались. Причем инициатором этого стала сама девушка.

По ее словам, она устала обманывать своего молодого человека и говорить ему о любви, когда на самом деле ее давно уже нет. Поэтому, прилетев из командировки, Оля собрала все свои вещи и просто ушла.

После расставания с Александром Гобозовым Ольга Жарикова оказалась на улице

Как оказалось, приютила Жарикову бывшая звезда реалити-шоу Марина Джураева. Она заявила, что не могла оставить свою подругу в беде, а потому сразу, когда увидела новость о ее расставании, позвонила ей и предложила жилье.

Оля призналась, что абсолютно не пожалела о своем решении, ведь за периметром Саша оказался совсем другим человеком, что для нее стало неожиданным. В первые же дни их совместной жизни она поняла, что не сможет быть с Гобозовым, поскольку видит совсем другого мужчину рядом с собой в будущем.

После расставания с Александром Гобозовым Ольга Жарикова оказалась на улице

Джураева же рассказывает, что несмотря на то, что инициатором стала подруга, ходит она очень грустная, так как привыкла к Саше и надеялась, что возлюбленный просто так ее не отпустит.

Кроме того, Марина и сама не понимает, как Гобозов мог позволить Жариковой уйти, ведь он знал, что той придется жить буквально на улице.

После расставания с Александром Гобозовым Ольга Жарикова оказалась на улице

«Он знает, что Оля из Питера, и ей некуда идти. Если бы меня не было, куда бы она пошла?», - возмущается экс-участница.

По ее мнению, Саша не любит Олю и возможно не любил никогда. Ведь в другом случае он бы не отпустил девушку, а попробовал бы найти объяснение ее поведению и предложил бы найти гуманное решение.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:28
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