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Ученые: В Бермудском треугольнике могут обитать инопланетяне

После того, как сотрудники NASA запечатлели НЛО во время полета между кольцами Сатурна, ученые уже не отрицают реальность его существования. Они предполагают, что в Бермудском треугольнике тоже могут обитать инопланетяне.

Ученые: В Бермудском треугольнике могут обитать инопланетяне


Специалисты изучают условия для жизни, без которых невозможна эволюция человека, и вода возглавила десятку важных процессов. Они исследовали более 50% всех впадин вместе с разломами и вулканами кроме Бермудского треугольника. Ученые уверены, что если информация о том, что пришельцы обитают в воде, правдива, то в это районе Атлантического океана, есть все условия для их существования. Море всегда было для человечества загадкой, которую столетиями пытаются разгадать светила науки.

Исследователи часто говорили о присутствии НЛО под водой, но у них не было доказательств. Специалисты не могут приблизиться к этой зоне, поскольку существа с других планет хорошо защитили свою базу.

 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 20:00
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