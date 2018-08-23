Ученые: В Бермудском треугольнике могут обитать инопланетяне

Специалисты изучают условия для жизни, без которых невозможна эволюция человека, и вода возглавила десятку важных процессов. Они исследовали более 50% всех впадин вместе с разломами и вулканами кроме Бермудского треугольника. Ученые уверены, что если информация о том, что пришельцы обитают в воде, правдива, то в это районе Атлантического океана, есть все условия для их существования. Море всегда было для человечества загадкой, которую столетиями пытаются разгадать светила науки.Исследователи часто говорили о присутствии НЛО под водой, но у них не было доказательств. Специалисты не могут приблизиться к этой зоне, поскольку существа с других планет хорошо защитили свою базу.