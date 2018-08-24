Хью Лори участвует в новом проекте телеканала НВО

Средства массовой информации передают, что режиссером и продюсером ленты стал сатирик из Шотландии Армандо Ианнуччи. Он также известен как создатель американского комедийного телесериала «Вице-президент». Кинолента «Авеню 5» рассказывает о будущем нашей Земли.Хью Лори досталась роль капитана Райана Кларка. В данное время заказаны съемки лишь пилотного эпизода, однако запрошена черновая версия, а также последующие серии.