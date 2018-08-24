АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Не без ГМО": Ученые развеяли популярные мифы о генно-модифицированных организмах
EUR 79.25 USD 68.53
Курс валют на 24.08.2018

Хью Лори участвует в новом проекте телеканала НВО

СМИ сообщает, что Хью Лори, более известен как доктор Хаус, в одноименном сериале, согласился участвовать в новом проекте телеканала НВО. Британский актер снимется в фильме «Авеню 5».

Хью Лори участвует в новом проекте телеканала НВО


Средства массовой информации передают, что режиссером и продюсером ленты стал сатирик из Шотландии Армандо Ианнуччи. Он также известен как создатель американского комедийного телесериала «Вице-президент». Кинолента «Авеню 5» рассказывает о будущем нашей Земли.

Хью Лори участвует в новом проекте телеканала НВО


Хью Лори досталась роль капитана Райана Кларка. В данное время заказаны съемки лишь пилотного эпизода, однако запрошена черновая версия, а также последующие серии.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Samsung представил видео производства смартфона
Специалисты NASA разработали приложения для
Хью Лори участвует в новом проекте телеканала НВО
Автоконцерн «Калашников» ведёт разработку
СМИ: Наташа Королева якобы сорвала съемки шоу
Российский уфолог обнаружил окаменелые обломки
Российский журналист обнаружил что у многих людей
Американец запечатлел “взбесившийся” луч света во
Эксперты назвали самые популярные кроссоверы и
В Сети появился ролик с похожим на человека
Российские операторы связи выступили против
Путешественник во времени показал внешность
Дрейфовавшую в Черном море на лодке пару граждан
Портал «КиноПоиск» массово «похоронил» Никиту
Мать сняла на видео следящего за ее дочерью
Яна Кошкина в скетч-шоу «Смешное время» сыграла
В Курске после парада танк Т-34 во время погрузки
Дмитрий Песков подтвердил возможное смягчение
В вузе Новосибирска сотрудники прикрыли
Катя Гордон в четвертый раз выходит замуж
Ученые назвали причины необходимости возвращения
Новый внедорожник Hyundai обойдёт по продажам
Российские разработчики подключили нейрогарнитуру
Нибиру высасывает вулкан «Древесный дьявол»
Актриса Анна Хилькевич выписалась из родильного
Эксперт: Парад в Киеве навряд ли спровоцирует
Тамара Гвердцители в Instagram опубликовала
Ученые выяснили, какую роль играют стоны во время
Анна Бузова считает, что штамп в паспорте - это
Немецкие учёные обнаружили ранее неизвестную
Просмотреть все новости