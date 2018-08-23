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Иосиф Оганесян заявил, что его полигамность - это фантазии Александры Черно

Участница телепроекта «Дом-2» Александра Черно очень ревнует Иосифа Оганесяна. Она боится, что рано или поздно он уйдет к другой и никакая перезагрузка не поможет ей сохранить отношения, ведь все мужчины по своей натуре полигамны, а ее возлюбленный полигамен втройне.

Однако сам молодой человек утверждает, что избранница слишком сильно накручивает себя. По его словам, ни на какие женские прелести он не смотрит, и не оборачивается за каждой встречной, так как его полностью устраивает Саша.

Иосиф Оганесян заявил, что его полигамность - это фантазии Александры Черно

«Она вцепилась в эту полигамность и не может из нее выбраться. Она хочет в это верить, как будто ей нравится меня ревновать. Я тут посмотрю в окно, а там может быть девушка в купальнике, так она сразу начинает придумывать! Я даже не знаю, как с этим бороться. Она выносит мне мозг, и ей становится легче», - признается Иосиф.

Но Черно с ним в корне не согласна. Ежедневно на своей странице в социальной сети Instagram она пишет огромные посты на тему неверности Оганесяна и приводит говорящие примеры того, что мужчины могут изменять даже в том случае, если рядом будет находиться идеальная женщина.

Иосиф Оганесян заявил, что его полигамность - это фантазии Александры Черно

«Я просто устала от его полигамии, он все равно смотрит на девичьи попы. Мне кажется, неважно, с какой женщиной он будет, он все равно будет смотреть не в те места», - жалуется она своим фолловерам.

Вот только далеко не все согласны с девушкой. Многие убеждены, что Саша действительно слишком сильно ко всему придирается, на фоне ревности у нее уже появилась паранойя, а также развился комплекс неполноценности, она перестала быть уверенной в себе и обвиняет во всем этом Иосифа. Хотя по факту, Черно сама же во всем и виновата.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:01
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