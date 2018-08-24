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СМИ: Наташа Королева якобы сорвала съемки шоу «Привет, Андрей» из-за нежелания петь хиты Игоря Николаева

Раньше СМИ передали ложную информацию, что Наташа Королева 16 августа сорвала сьемки шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей». Новый эфир программы собирались посвятить 45-летию певицы, однако она якобы отказалась петь хиты Игоря Николаева.

СМИ: Наташа Королева якобы сорвала съемки шоу «Привет, Андрей» из-за нежелания петь хиты Игоря Николаева


Мать певицы специально прилетела из США для съемок программы. В шоу собрались участвовать также певец Стас Михайлов, юморист Владимир Винокур и музыкант Игорь Николаев. Из-за экс-супруга артистки разразился настоящий скандал. Наташа Королева хотела исполнять только свои песни, однако режиссеры на ее уступки не пошли. Артистка заявила, что вообще не придет на съемку.

СМИ: Наташа Королева якобы сорвала съемки шоу «Привет, Андрей» из-за нежелания петь хиты Игоря Николаева


Исполнительница песен уже прокомментировала данную ситуацию. Она сказала, что СМИ пытается поссорить ее с друзьями. Звезда
утверждает, что съемки телешоу просто были перенесены на осень, так как не удалось собрать всех гостей программы. По ее словам, она с радостью споет хиты Игоря Николаева, хоть он предпочитает на телешоу с ее участием не ходить.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:30
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