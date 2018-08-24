СМИ: Наташа Королева якобы сорвала съемки шоу «Привет, Андрей» из-за нежелания петь хиты Игоря Николаева
Раньше СМИ передали ложную информацию, что Наташа Королева 16 августа сорвала сьемки шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей». Новый эфир программы собирались посвятить 45-летию певицы, однако она якобы отказалась петь хиты Игоря Николаева.
Мать певицы специально прилетела из США для съемок программы. В шоу собрались участвовать также певец Стас Михайлов, юморист Владимир Винокур и музыкант Игорь Николаев. Из-за экс-супруга артистки разразился настоящий скандал. Наташа Королева хотела исполнять только свои песни, однако режиссеры на ее уступки не пошли. Артистка заявила, что вообще не придет на съемку.
Исполнительница песен уже прокомментировала данную ситуацию. Она сказала, что СМИ пытается поссорить ее с друзьями. Звезда
утверждает, что съемки телешоу просто были перенесены на осень, так как не удалось собрать всех гостей программы. По ее словам, она с радостью споет хиты Игоря Николаева, хоть он предпочитает на телешоу с ее участием не ходить.
Мать певицы специально прилетела из США для съемок программы. В шоу собрались участвовать также певец Стас Михайлов, юморист Владимир Винокур и музыкант Игорь Николаев. Из-за экс-супруга артистки разразился настоящий скандал. Наташа Королева хотела исполнять только свои песни, однако режиссеры на ее уступки не пошли. Артистка заявила, что вообще не придет на съемку.
Исполнительница песен уже прокомментировала данную ситуацию. Она сказала, что СМИ пытается поссорить ее с друзьями. Звезда
утверждает, что съемки телешоу просто были перенесены на осень, так как не удалось собрать всех гостей программы. По ее словам, она с радостью споет хиты Игоря Николаева, хоть он предпочитает на телешоу с ее участием не ходить.