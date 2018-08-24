АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Не без ГМО": Ученые развеяли популярные мифы о генно-модифицированных организмах
EUR 79.25 USD 68.53
Курс валют на 24.08.2018

Американец запечатлел “взбесившийся” луч света во время игр пришельцев

Пользователи сетей увидели видео, опубликованное жителем города Меридиан. Американец запечатлел “взбесившийся” луч света во время игр пришельцев, отметив, что был шокирован необычным зрелищем.

Американец запечатлел “взбесившийся” луч света во время игр пришельцев


Мужчина заметил, как это чудо природы начало быстро двигаться в хаотичном направлении. Он сразу подумал о внеземных гостях и решил зафиксировать их проделки на камеру, чтобы показать материалы экспертам. В сюжете видно, как солнечный луч “танцует” среди облаков, а пользователи предложили свои версии произошедшего события.



Некоторые лица считают, что свидетель события наблюдал за испытаниями климатического оружия или природными процессами. Любители уфологии не сомневались в намерениях гуманоидов связаться с землянами, а ученые предпочли не комментировать ролик.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 04:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Российский журналист обнаружил что у многих людей
Американец запечатлел “взбесившийся” луч света во
Эксперты назвали самые популярные кроссоверы и
В Сети появился ролик с похожим на человека
Российские операторы связи выступили против
Путешественник во времени показал внешность
Дрейфовавшую в Черном море на лодке пару граждан
Портал «КиноПоиск» массово «похоронил» Никиту
Мать сняла на видео следящего за ее дочерью
Яна Кошкина в скетч-шоу «Смешное время» сыграла
В Курске после парада танк Т-34 во время погрузки
Дмитрий Песков подтвердил возможное смягчение
В вузе Новосибирска сотрудники прикрыли
Катя Гордон в четвертый раз выходит замуж
Ученые назвали причины необходимости возвращения
Новый внедорожник Hyundai обойдёт по продажам
Российские разработчики подключили нейрогарнитуру
Нибиру высасывает вулкан «Древесный дьявол»
Актриса Анна Хилькевич выписалась из родильного
Эксперт: Парад в Киеве навряд ли спровоцирует
Тамара Гвердцители в Instagram опубликовала
Ученые выяснили, какую роль играют стоны во время
Анна Бузова считает, что штамп в паспорте - это
Немецкие учёные обнаружили ранее неизвестную
Евгения Феофилактова заявила, что когда-нибудь
Рустам Солнцев недолюбливает Дмитрия Тарасова за
На МКС космонавты меняют творог на крабов
Ученые: В Бермудском треугольнике могут обитать
Елена Хромина поразила фолловеров своим новым
Audi Q8 в РФ начнут продавать в четвертом
Просмотреть все новости