Американец запечатлел “взбесившийся” луч света во время игр пришельцев
Пользователи сетей увидели видео, опубликованное жителем города Меридиан. Американец запечатлел “взбесившийся” луч света во время игр пришельцев, отметив, что был шокирован необычным зрелищем.
Мужчина заметил, как это чудо природы начало быстро двигаться в хаотичном направлении. Он сразу подумал о внеземных гостях и решил зафиксировать их проделки на камеру, чтобы показать материалы экспертам. В сюжете видно, как солнечный луч “танцует” среди облаков, а пользователи предложили свои версии произошедшего события.
Некоторые лица считают, что свидетель события наблюдал за испытаниями климатического оружия или природными процессами. Любители уфологии не сомневались в намерениях гуманоидов связаться с землянами, а ученые предпочли не комментировать ролик.
Мужчина заметил, как это чудо природы начало быстро двигаться в хаотичном направлении. Он сразу подумал о внеземных гостях и решил зафиксировать их проделки на камеру, чтобы показать материалы экспертам. В сюжете видно, как солнечный луч “танцует” среди облаков, а пользователи предложили свои версии произошедшего события.
Некоторые лица считают, что свидетель события наблюдал за испытаниями климатического оружия или природными процессами. Любители уфологии не сомневались в намерениях гуманоидов связаться с землянами, а ученые предпочли не комментировать ролик.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 04:30