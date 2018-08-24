Американец запечатлел “взбесившийся” луч света во время игр пришельцев

Мужчина заметил, как это чудо природы начало быстро двигаться в хаотичном направлении. Он сразу подумал о внеземных гостях и решил зафиксировать их проделки на камеру, чтобы показать материалы экспертам. В сюжете видно, как солнечный луч “танцует” среди облаков, а пользователи предложили свои версии произошедшего события.Некоторые лица считают, что свидетель события наблюдал за испытаниями климатического оружия или природными процессами. Любители уфологии не сомневались в намерениях гуманоидов связаться с землянами, а ученые предпочли не комментировать ролик.