Степан Меньщиков публично поблагодарил бывшую жену за то, что она была в его жизни

«Я хотел бы поблагодарить свою бывшую жену за ее терпение ко мне. За ее любовь и заботу к нашим детям. За тепло и домашний уют. За ее чистоту и порядок в доме. За Женины талантливые руки, которые так вкусно готовят еду. За тонкое чувство юмора и ее прекрасный вкус. Я благодарен тебе, Женечка, что подарила мне свое время! Оно было невероятным», - написал он.

К примеру, несколько дней назад молодой человек опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram трогательный пост, в котором осыпал приятными словами экс-возлюбленную, поблагодарив ее за все то, что с ними происходило за годы брака.Также Степан пожелал экс-супруге оставаться всегда такой же женственной и красивой, чтоб ее улыбка и доброе сердце согревали всех окружающих, чтоб она встретила любимого человека и их сердца бились в унисон, и чтоб она наконец стала счастливой.Подписчики были в недоумении от таких слов, ведь они не были приурочены ни ко дню рождения Шамаевой, ни к какой-то другой знаменательной дате. По их мнению, Меньщиков просто решил выплеснуть наружу переполняющие его эмоции, поэтому написал подобное послание бывшей жене.