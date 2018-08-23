Звездная болезнь у участников «Дома-2»

«Сколько уже можно терпеть этих Гриценко, Черно и Рапунцель? Их давно уже нужно всех отправить за Периметр! Оля и Шура уже построили отношения, нашли свою вторую половинку, что они на «Доме-2» продолжают делать? Главную миссию проекта они выполнили уже давно! А Ромка..он слишком молодой, чтобы самостоятельно справиться со своей звездной болезнью! В его случае, я думаю, нужно срочно приглашать на Поляну хорошего психолога! Вспомните даже Сергея Сичкаря! Все хорошо знают и помнят, чем закончилась его звездная болезнь..», - написал один из телезрителей скандального реалити-шоу «Дом-2» в Сети.

Ни для кого не является секретом, что довольно часто у людей, которые оказываются в телевизоре и становятся причиной критики и обсуждения у огромнейшего количества телезрителей, за довольно короткий период времени развивается звездная болезнь.Отметим, что звездная болезнь является неким чувством, которое дает право тому или иному «человеку» чувствовать себя свободным и безнаказанным. В разумении такой публики это чувство позволяет им ставить себя на ступень выше других людей.Зачастую, звездная болезнь настигает и тех людей, которые в своей жизни уже добились гигантских высот, однако, как правило, этому заболеванию подвержены те, кто ухватил минутную и быстро проходящую популярность.Нужно подчеркнуть, что в экранных сказках великого режиссера-сказочника Александра Артуровича Роу звездная болезнь кличется медными трубами и является, по словам сочинителя, одним из самых тяжелых искушений, пройти через которое, означает, одержать победу над своим самолюбием, самолюбованией, тщеславием, а также гордыней.По словам огромнейшего количества преданных поклонников прославленной телестройки «Дом-2», некоторым участникам телепроекта, а именно Александре Черно, Роману Гриценку и Ольге Дмитренко (Рапунцель) преодолеть симптомы звездной болезни дается невероятно сложно.Подчеркнем, что и Александра, и Роман, и Ольга никогда не скрывали от общественности, что ставят себя выше других участников реалити-шоу «Дом-2» по уровню. Домовцы неоднократно намекали, что имеют свои привилегии на телешоу и именно поэтому они не желают снисходить к простым участникам проекта, которые не являются лучшими, первоклассными и тем более рейтинговыми.Поклонники «Дома-2» заметили, что практически все телеведущие реалити активно поддерживают участников, болеющих звездной болезнью. Зрители убеждены, что своим несерьезным отношением ведущих к данной проблеме, они могут накликать на таких ребят масштабную беду. Особенно это касается тех молодых людей, которые в ближайшее время могут оказаться за Периметром.Телезрители не понимают, чем на самом деле выделяется Роман Гриценко, Александра Черно и Ольга Дмитренко (Рапунцель) среди других участников телепроекта. Ведь молодые люди не блещут выдающимися способностями и талантами, да и ярко выраженных задатков у них нет. Участники только то и умеют, что говорить много, громко и весьма-таки убого, по словам фанатов «Дома-2».По-видимому, что только чувство уверенности в персональном очаровании, красоте и обаянии, а также напор позволяют Роману, Александре и Ольге настолько откровенно и в некоторой степени вызывающе себя вести. Заметим, что именно эти участники телестройки весьма часто обвиняют друг друга в звездной болезни и говорят о том, что кому-то уже пора поправить корону на голове.Зрители, оказываются, понимают, что Гриценко, Черно и Рапунцель просто-таки не могут увидеть в своем глазу бревна, при этом в других они замечают каждый промах и ошибку.