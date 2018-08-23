Актриса Ольга Науменко в программе «Судьба человека» рассказала, как пережила смерть мужа и дочери

Артистка, после сыгранной роли Гали, стала известна на всю страну, получая много предложений от знаменитых режиссеров. Кинозвезда пользовалась огромной популярностью у мужчин, но замуж выходить не спешила. После окончания училища Ольга Науменко познакомилась с Александром Скворцовым, за которого вышла замуж. Пара прожила вместе 30 лет. Через некоторое время в супругов появилась дочь. Маленькой Саши врачи поставили страшный диагноз - онкологическое заболевание, а в 1 год и 8 месяцев ее не стало. Актрису и ее супруга сплотила данная трагедия. Через некоторое время после смерти дочери артистка забеременела, но сделала аборт, так как не была готова к детям.Через 12 лет звезда решилась родить ребенка. Муж кинозвезды был хорошим отцом. Он заботился о дочке и делал все, чтобы ей было хорошо. Вскоре у Александра Скворцова врачи диагностировали рак на последней стадии. Дочка Светлана очень переживала за папу. Она сама попала в клинику, потому что из-за стресса ничего не ела. После смерти супруга Ольга Науменко бросила все силы на воспитание дочки. Сейчас актриса продолжает сниматься в кино.