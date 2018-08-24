Эксперты назвали самые популярные кроссоверы и внедорожники в мире в 2018 году

Однако самым популярным оказался японский кроссовер Toyota RAV4, который показал результат порядка 408,7 тысяч проданных экземпляров по всему миру. Второе место в данном рейтинге занимает немецкая модель Volkswagen Tiguan, которая недобрала буквально несколько тысяч для лидерства, отметившись с показателем продаж 405 тысяч экземпляров. Замыкает тройку лидеров другая японская версия кроссовера Honda CR-V, оказавшаяся востребованной в 337 тысячах случае.Четвертое место среди самых популярных кроссоверов занял южнокорейский лидер Hyundai Tucson, который за указанный промежуток времени продан в количестве 279 тысяч экземпляров. Пятое место занимает японская модель Nissan Qashqai с 272 тысячами продаж по всему миру. Вместе с тем до конца текущего года ситуация с популярностью отдельных моделей может радикально измениться, о чем свидетельствуют многочисленные прогнозы автомобильных экспертов.