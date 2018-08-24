Ученые: Бессонная ночь отражается на весе и меняет ДНК человека

При Уппсальском университете Швеции было проведено исследовании, в нем приняли участие 15 добровольцев. Молодым людям пришлось одну ночь провести без сна. На следующий день их обследовали и обнаружили, что ткань скелетных мышц показала признаки увеличения мышечной недостаточности, а в теле начал скапливаться жир. На первом этапе добровольцы спали 8,5 часов, а вот вторую ночь им пришлось провести ночь без сна. После специалисты проанализировали образцы жира и обнаружили изменения в белковых уровнях и и работе ДНК. А это приводит к способности удержания жира.По словам специалистов, подобные изменения в организме человека приводит к сдвигу внутренних биологических ритмов. В результате чего нарушаются метаболические процессы и мужчина начинают набирать вес.