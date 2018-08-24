В Сети появился ролик с похожим на человека роботом, который гуляет по улицам

Пользователи интернета предположили, что устройство могло быть разработано одной из американских или китайских компаний. На ролике также можно заметить плавность движений робота, ввиду чего он еще больше походит на человека, идущего по улице. В комментариях к ролику многие назвали устройство «страшным и опасным», призвав ликвидировать его. Другие же, наоборот, выступили за технический прогресс и порадовались за специалистов, разработавших такой механизм.Некоторые пользователи Сети предположили, что на ролике запечатлен простой человек в костюме робота. Среди одной из самых распространенных теорий также имеется компьютерная графика.